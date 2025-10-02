MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Economia

IRC baixa para 13 por cento na Madeira em 2026

    IRC baixa para 13 por cento na Madeira em 2026
    Chefe do Executivo regional e secretário da Economia estiveram na inauguração da sede da empresa Irmãos Peixoto SA. JM
Raul Caires

Jornalista

Economia
Data de publicação
02 Outubro 2025
17:29
Comentários

O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) vai baixar de 14 para 13 por cento no próximo ano, segundo revelou hoje Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

O governante falava na inauguração da nova sede da empresa Irmãos Peixoto SA, que está a funcionar na zona dos Viveiros, Funchal.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

O que acha da propaganda eleitoral produzida pelas candidaturas às autárquicas?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas