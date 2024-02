Investimento da Unilift no Parque Empresarial da Ribeira Brava foi de um milhão e 800 mil

Jorge Ferreira, em representação da Unilift, disse que a empresa conta com 22 anos de história e investiu um milhão e oitocentos euros, com comparticipação do IDE. Representa grandes marcas ligadas a camiões e vai continuar a trabalhar no sentido de crescer.

Escolheu o parque empresarial da Ribeira Brava porque está bem localizado, a parte fiscal é também muito atrativa. Não quis falar do volume de vendas mas referiu que a Unilift tem crescido sempre nos últimos anos