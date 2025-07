Sob proposta do Instituto de Desenvolvimento Empresarial (IDE), tutelado pela Secretaria Regional da Economia, foram aprovados 4 projetos no âmbito do aviso ‘Internacionalizar 2030’, que representam um investimento total de 667 mil euros com um apoio de 227 mil euros.

Este sistema de incentivos, financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) no quadro do Madeira 2030, visa reforçar a capacitação empresarial das micro, pequenas e médias empresas (PME) da Região, através do desenvolvimento dos seus processos de qualificação para a internacionalização, valorizando os fatores imateriais da competitividade, com vista a potenciar o aumento da base exportadora e ao aumento da capacidade internacional das empresas madeirenses.

José Manuel Rodrigues, secretário regional da Economia, refere que a aprovação destes projetos “surge num contexto internacional desafiante, marcado por tensões comerciais e medidas protecionistas, impostas por alguns países importadores, o que reforça a necessidade de apoiar as empresas regionais na diversificação de mercados e na consolidação da sua presença internacional”.

“Esta aprovação é um sinal claro do compromisso do Governo Regional em apoiar a internacionalização das empresas da RAM, num momento em que o comércio global enfrenta instabilidade, grande competitividade e desafios significativos”, lê-se em comunicado.

O aviso insere-se no Objetivo Específico 1.3 do Madeira 2030, que visa reforçar o crescimento sustentável e a competitividade das PME, bem como a criação de emprego na RAM.