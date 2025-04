De acordo com dados do idealista/data, a procura por moradias à venda na cidade aumentou 51% no final de 2024, face ao mesmo período do ano anterior. Já a procura por apartamentos cresceu 23% no mesmo intervalo.

Apesar de ambas as tipologias registarem crescimento, os dados mostram um maior interesse por casas independentes, o que poderá refletir uma preferência por mais espaço, ou uma maior atratividade em termos de investimento.

Esta evolução acompanha a tendência nacional de recuperação da procura por habitação, impulsionada por fatores como a redução dos juros no crédito e novos incentivos à compra, especialmente para os mais jovens, referiu o idealista.