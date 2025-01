Inaugurada a primeira loja Continente com inteligência artificial em Leiria

Foi inaugurada, esta sexta-feira, em Leiria, a primeira loja Continente Bom Dia a funcionar com tecnologia de inteligência artificial, e que permite pagar os produtos sem ter de os registar manualmente.

Segundo notícia avançada, hoje, pelo JN, foram investidos, neste estabelecimento seis milhões de euros, dos quais 1,4 foram destinados à tecnologia Sensei.

“É para nós um momento especial, porque estamos a abrir uma loja que é diferente de todas, é a maior loja inteligente do mundo e estamos a fazê-lo num ano em que a [marca] Continente celebra 40 anos”, disse o CEO da MC, Luís Moutinho, à margem da inauguração.

“O nosso sonho é promover aos clientes o efeito ‘uau’, que é chegarem à caixa e não terem de fazer nada. E desde o primeiro dia acreditámos numa loja híbrida, porque queremos que a experiência do cliente seja completamente normal e tranquila, dando-lhe depois a opção, no momento da saída: se fizer um ‘checkout’ tradicional terá uma experiência social com um colega nosso que está na linha de caixa, se quiser ter o ‘smart checkout’ e ter o efeito ‘uau’ então venha daí”, afirmou.

A MC possui 17 lojas no distrito de Leira e emprega 1.329 colaboradores.