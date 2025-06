O restaurante Il Gallo d’Oro, situado no emblemático hotel The Cliff Bay, no Funchal, pertencente ao grupo PortoBay, foi novamente distinguido pela prestigiada revista americana Wine Spectator. Entre 2011 e 2015, recebeu o prémio “Award of Excellence” e, desde 2016 tem sido reconhecido com o “Best of Award of Excellence”, distinção atribuída, este ano, a cerca de dois mil restaurantes em todo o mundo. Esta evolução reforça a reputação do Il Gallo d’Oro como referência para apreciadores de gastronomia e vinhos de excelência.

Os Wine Spectator Restaurant Awards distinguem os restaurantes cuja carta de vinhos apresenta uma seleção ampla e interessante, adequada à sua cozinha e apelativa a um público alargado de apreciadores. Para alcançar esta distinção, as cartas de vinhos devem incluir informação completa e rigorosa, nomeadamente referências às safras, denominações de origem e produtores, além de uma apresentação cuidada.

O “Best of Award of Excellence” é atribuído a restaurantes que oferecem uma seleção com mais de 350 opções, abrangendo múltiplas regiões vinícolas e uma profundidade significativa em produtores de topo. Estes estabelecimentos destacam-se pelo seu compromisso com a enologia, evidenciado tanto nas suas adegas como na formação das suas equipas de serviço.

A cozinha do Il Gallo d’Oro, sob a liderança do Chefe Benoît Sinthon, distingue-se pelo “requinte da cozinha aromática, inspirada na tradição ibérica”. Os ingredientes frescos da Madeira, muitos provenientes da horta PortoBay, são combinados com produtos de alta qualidade oriundos de várias regiões da Europa.

“A experiência gastronómica é enriquecida por uma criteriosa seleção de mais de 400 referências de vinhos, com especial destaque para os vinhos portugueses”. O sommelier Leonel Nunes realça os vinhos de cave, caracterizados por serem vinhos com mais idade, com garrafas numeradas e rótulos raros, já indisponíveis no mercado. Esta seleção permite harmonizações clássicas. Destaca-se também a extensa coleção de vinhos da Madeira do restaurante, com referências que datam de 1860.

Este prémio vem juntar-se às diversas distinções que o restaurante Il Gallo d’Oro já detém, nomeadamente as suas duas estrelas Michelin, a Estrela Verde e os três Sóis do Guia Repsol. No que respeita ao universo vínico, destaca-se ainda o Sommelier Award 2024 do Guia Michelin, atribuído a Leonel Nunes, um reconhecimento que reforça a dedicação do sommelier na curadoria de vinhos do restaurante.