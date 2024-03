Iberia prepara operação de Inverno para a Madeira

A companhia aérea espanhola Iberia está já a preparar a operação de Inverno (entre outubro de 2024 e março de 2025) para a Madeira.

A novidade foi avançada hoje por representantes da companhia ao secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, no âmbito da participação da Madeira na ITB, a maior feira de viagens do mundo que se realiza em Berlim até amanhã.

De acordo com o governante, no encontro foi referido que a operação de Verão da companhia está “perfeitamente consolidada”, sendo que a Iberia se mostra “muito satisfeita com a procura que tem existido pelas várias operações disponibilizadas para a Região”.

Recorde-se que oferta inclui atualmente as operações sazonais (período de Verão) com origem em Barcelona, Málaga, Santiago de Compostela, Bilbau, Málaga e Valência (estas duas últimas novidades em 2023) e ainda, à operação para Madrid que, desde outubro de 2022, passou a ser anual (anteriormente operava apenas no período de Verão). A partir de julho próximo, a companhia aérea espanhola vai passar a ligar a Madeira a Sevilha, em mais uma rota sazonal. A ligação vai decorrer entre 9 de julho e 10 de setembro de 2024, num total de 10 frequências (um voo semanal às terças-feiras), correspondentes a 1.000 lugares.

Na reunião mantida esta manhã em Berlim, o Turismo da Madeira e a Iberia estiveram já a preparar a operação do próximo Inverno, assim como a negociar uma estratégia de comunicação e promoção do Destino Madeira nas várias origens das ligações aéreas operadas por aquela companhia. “O mercado espanhol continua a estar na lista dos mercados emissores como prioritário nas ações de comunicação e promoção”, salienta Eduardo Jesus.

Depois da presença da Madeira na Bolsa de Turismo de Lisboa, o secretário regional de Turismo e Cultura, e também presidente da Associação de Promoção da Madeira, assim como outros elementos da AP-M, encontra-se na ITB para várias iniciativas de proximidade com o setor.

A participação portuguesa na ITB conta, em 2024, com 90 empresas, além das sete regiões de turismo.