O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I.P., uma agência pública a quem cumpre promover a competitividade e o crescimento empresarial, assegurar o apoio à conceção, execução e avaliação de políticas dirigidas à atividade industrial, visando o reforço da inovação, do empreendedorismo e do investimento empresarial, está a promover, em parceria com o Santander, um encontro, no Savoy Palace, distinguindo as empresas inseridas nas PME líder.