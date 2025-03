Na Madeira, a taxa de inflação subiu, em fevereiro de 2025, nos setores da restauração e hotelaria, comunicações, habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis, em relação ao período homólogo.

Dados hoje divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) revelam que a variação média do Índice de Preços no Consumidor (IPC), no último ano foi de 3,6%, tendo aumentando 0,1% face a janeiro.

Os preços dos bens subiram 2,1%, enquanto os serviços tiveram um aumento mais significativo, na ordem dos 5,5 pontos percentuais.

‘Restaurantes e Hotéis’ registaram a subida homóloga mais expressiva, de 9,5%, seguindo-se as ‘Comunicações, com um aumento de 5,9% e a ‘Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis’, com um acréscimo de 4,7%.

’Vestuário e Calçado’ registou, em contrapartida, uma descida de 0,2% pontos percentuais.

Já a nível nacional, o IPC verificou uma variação média de 2,5%, mais 0,1% que no mês anterior.

Mais dá conta a DREM que em fevereiro deste ano, o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, na Região, apresentou uma variação de 0,4% face ao mês anterior e de 7,6% se comparado com o mês homólogo (1,1% e 8,0% no mês anterior, respetivamente).