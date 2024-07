A hotelaria contabilizou, em 2023, 1,5 milhões de hóspedes entrados e cerca de 8,1 milhões de dormidas, crescendo, estas últimas, 8,5% comparativamente a 2022, tendo concentrado 74,0% das dormidas do alojamento turístico coletivo.

Dados da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) que, hoje, disponibiliza no seu portal de internet a publicação dos resultados definitivos das Estatísticas do Turismo de 2023.

A mesma análise refere que os proveitos totais e de aposento deste segmento subiram 21,8% e 24,7%, respetivamente, face a 2022 (+57,4% e 68,5% que em 2019, pela mesma ordem).

Já as dormidas dos residentes no estrangeiro ultrapassaram os 6,8 milhões (84,0% do total da hotelaria), tendo crescido 10,9% em comparação com o ano precedente. “O Reino Unido foi o principal mercado (quota de 23,1% do total), seguido da Alemanha (quota de 20,2% do total). Em termos de evolução, e comparando estes dois mercados, o germânico apresentou um maior crescimento face a 2022, de +13,1%, enquanto o britânico registou um aumento de apenas 3,2%”, refere.

Os turistas nacionais produziram 1,3 milhões de dormidas (-2,7% que em 2022), representando 16,0% do total de dormidas da hotelaria. O mercado português mantém-se como o terceiro mais importante neste segmento, depois do britânico e do alemão.

A taxa de ocupação-cama anual rondou os 68,0%, +4,0 p.p. que em 2022 (+6,1 p.p. que em 2019).

A estada média neste segmento da RAM foi de 4,75 noites, ligeiramente inferior à do ano anterior (4,87 noites).

-A média anual de 2023 do rendimento por quarto (RevPAR) foi de 78,15€ (+22,5% face a 2022) e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) de 99,40€ (+14,1% que em 2022).

No que respeita ao turismo no espaço rural, em 2023, a média de estabelecimentos em funcionamento no turismo no espaço rural foi de 63, onde foram geradas 255,1 mil dormidas (2,3% do total do alojamento turístico coletivo), representando um acréscimo de 19,5% relativamente a 2022 e um aumento de 61,3% face a 2019.