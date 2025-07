Viktor Gyökeres foi anunciado há instantes oficialmente como jogador do Arsenal, encerrando duas temporadas de ligação com o Sporting.

O clube inglês anunciou a chegada do jogador, num negócio concretizado por 65,7 milhões e mais 10,2 milhões em variáveis que a coletividade leonina considera acessíveis. Cinco milhões por 80 jogos, um milhão por 40 golos/assistências e quatro milhões por quatro qualificações para a Champions.

Gyökeres iguala já a venda mais cara da história do Sporting, que era a de Bruno Fernandes, que rendeu 65 milhões aos cofres do clube. Depois há mais dez em objetivos.

A SAD do Sporting detalhou os termos do acordo: “A Sporting SAD chegou a acordo com o The Arsenal Football Club Limited (‘Arsenal FC’) para a transferência, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Viktor Einar Gyökeres (‘Jogador’). A contrapartida financeira pela transferência do Jogador a pagar pelo Arsenal FC à Sporting SAD corresponde a €76.020.513,00 (setenta e seis milhões vinte mil quinhentos e treze euros), a qual compreende a soma de (i) uma parcela fixa de €65.764.103,00 (sessenta e cinco milhões setecentos e sessenta e quatro mil cento e três euros) e (ii) de uma parcela variável que poderá ascender ao valor máximo de €10.256.410,00 (dez milhões duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e dez euros), em função da verificação de determinados objetivos relacionados com o desempenho desportivo do Jogador e do Arsenal FC. Os valores acima referidos incluem os custos de financiamento e os montantes correspondentes ao mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros.”