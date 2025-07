Uma candidata “lutadora, resiliente”. Com “fé” nas suas capacidades e numa equipa composta por pessoas com provas dadas nas suas vidas profissionais e capaz de protagonizar uma alternativa vencedora na autarquia da capital madeirense. Uma equipa com “força e determinação” para “transformar o Funchal” numa cidade onde quem nela vive e trabalha “tem de ter as mesmas oportunidades, e a ser tratado com respeito e dignidade”.

Foi assim que a candidata do Juntos Pelo Povo (JPP) à presidência da Câmara do Funchal, Fátima Aveiro, se apresentou aos militantes e simpatizantes do partido, que este sábado marcaram presença na tomada de posse da Comissão Política concelhia do Funchal, liderada por Élvio Sousa.

Com a candidata independente que lidera a lista do JPP a seu lado, Élvio Sousa deu todo o espaço mediático a Fátima Aveiro. Quase dois meses depois de se ter apresentado aos funchalenses, e com alguns quilómetros nas pernas, em resultado dos contactos no terreno por todo o concelho e reuniões de trabalho temáticas, a candidata diz que cresceu a sua convicção numa vitória.

Considera que os 50 anos de governação do PSD têm causado “cansaço e desilusão” no eleitorado, mas reforça que a sua candidatura vencerá pelo “mérito das propostas, pela mudança de políticas que libertem o Funchal dos interesses de grupos e dos mais poderosos, uma cidade agregadora, com espaço para todos, que não faça da habitação um negócio de privados e liberte a economia do controlo político-partidário”