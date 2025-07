A Capitania do Porto do Funchal emitiu o cancelamento de aviso de vento forte, recebido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, mas recomenda aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade.

Deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas, conforme refere nota do Capitão do Porto.