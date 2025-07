O vento no Aeroporto da Madeira acabou por provocar uma grande reviravolta no cartaz da Semana do Mar, no Porto Moniz.

Hoje, atuaria Plutonio. Mas este não conseguiu viajar até a Madeira. Em contrapartida, Fernando Daniel, que esteve, ontem, a animar a Semana Gastronómica de Machico, não conseguiu, também, viajar para o Porto, onde iria cantar, hoje, em Póvoa de Varzim.