Os hotéis The Cliff Bay, Les Suites at The Cliff Bay, Porto Mare, Suite Hotel Eden Mar, The Residence, PortoBay Santa Maria e PortoBay Serra Golf foram distinguidos com o prémio internacional Green Key 2025, galardão que reconhece o compromisso com o Turismo Sustentável.

Segundo nota de imprensa, foram distinguidos doze hotéis do grupo PortoBay, dete dos quais da Madeira.

“Pelo terceiro ano consecutivo, todas as unidades do Grupo PortoBay em Portugal receberam esta distinção, nomeadamente: em Lisboa, os hotéis PortoBay Liberdade e PortoBay Marquês; no Porto, o PortoBay Flores e o PortoBay Teatro; no Algarve, o PortoBay Falésia; e, na Madeira, The Cliff Bay, Les Suites at The Cliff Bay, Porto Mare, Suite Hotel Eden Mar, The Residence, PortoBay Santa Maria e PortoBay Serra Golf”.

“Recebemos esta distinção com enorme satisfação e sentido de responsabilidade, pois representa mais do que um reconhecimento, é a confirmação do nosso compromisso contínuo com práticas sustentáveis e responsáveis. Ver todos os nossos hotéis distinguidos com o galardão Green Key 2025 é, sem dúvida, motivo de grande orgulho para toda a equipa PortoBay”, sublinha António Trindade, Presidente e CEO do Grupo PortoBay.

O Green Key é um programa internacional promovido pela Foundation for Environmental Education (FEE) e coordenado em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE). Este galardão valoriza boas práticas ambientais e sociais, com foco na gestão ambiental e na educação para a sustentabilidade. A distinção tem por base três pilares: ambiental, social e de governança. A nível ambiental, destacam-se a eficiência energética, o uso racional da água e a gestão adequada de resíduos. No pilar social, sobressaem o apoio às comunidades locais e a valorização dos colaboradores. Já na governança, evidenciam-se as práticas éticas, as políticas de integridade e um modelo de gestão responsável.

“O Grupo PortoBay reforça, com esta distinção, o seu compromisso com a sustentabilidade, implementando medidas que promovem a poupança energética, a redução de desperdícios e uma gestão eficiente dos resíduos”, conclui a nota de imprensa.