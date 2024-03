Fornecedores regionais, da área alimentar, dos hipermercados Continente, estão hoje reunidos no Funchal, no âmbito de um encontro de parceiros promovido pela conhecida chancela do Grupo Sonae.

Segundo José Carlos Salvado, diretor de operações da Madeira, o Continente está em 16 localizações diferentes na ilha, e a empresa continua “a olhar para novas localizações”.

Falando aos jornalistas à margem do encontro, que junta 38 fornecedores de diferentes áreas, o diretor sublinhou também o sentido de responsabilidade da empresa para com os 1100 trabalhadores que neste momento emprega na Região.

José Carlos Salvado disse que os produtos madeirenses são “muito, mas muito, procurados pelo consumidor”, localmente e também em Portugal continental. A propósito lembrou existe desde o ano passado, no hipermercado do centro comercial Colombo, o ‘Cantinho Madeira’, onde os produtos são “muito reconhecidos”.

Como elemento diferenciador, destaca a qualidade dos produtos.

O encontro desta tarde visa promover trocas de experiências entre os produtores e debater ‘O desafio das marcas num mercado em mudança’, tema de uma mesa-redonda prevista no programa.