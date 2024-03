Acordo de revisão das tabelas salariais e cláusulas de expressão pecuniária permite reduzir o leque salarial, com uma atualização maior nos níveis salariais das tabelas.

O Grupo Pestana Pousadas e a FESAHT - Federação dos Sindicatos da Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal celebraram um acordo de revisão das tabelas salariais e cláusulas de expressão pecuniária, assim como de outras matérias do Acordo de Empresa.

O acordo celebrado no termo do processo negocial traduz um aumento médio de 6,4% e observou os princípios aprovados na Concertação Social porquanto todos os aumentos são superiores aos valores de referência, tendo ocorrido uma atualização maior nos níveis salariais da base das tabelas e proporcionado a inerente redução do leque salarial.

Através deste acordo as Pousadas de Portugal e o Grupo Pestana prosseguem a sua política de valorização das profissões do sector da hotelaria e turismo e dos salários dos seus colaboradores, especialmente tendo em conta o índice de inflação verificado em 2023 e estimado para 2024.

“A melhoria contínua das condições de trabalho e a revisão salarial constituem um princípio inalienável na relação entre o Grupo Pestana Pousada e os seus colaboradores. O compromisso firmado traduz-se no quinto ano consecutivo em que as mesmas partes estabeleceram um acordo de natureza salarial, o que comprova um nível de comprometimento de ambas as partes no sentido de assegurar a sustentabilidade do negócio e proteger trabalhadores e salários”, explica o Grupo Pestana Pousadas.