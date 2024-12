Dezenas de trabalhadores da hotelaria manifestaram-se hoje no Funchal contra a proposta patronal de aumentos salariais de 5,5% ou de 53 euros para 2025, num momento em que o setor regista “recordes” de receita.

Aos jornalistas, o coordenador do sindicato Adolfo Freitas disse não ter ainda números da greve iniciada às 00h00 de hoje, nem se há registo de serviços afetados, mas garantiu que a luta é para continuar.

O coordenador considera que seria “uma traição” aos trabalhadores se o sindicato assinasse a proposta dos patrões. Adolfo Freitas lembra que a proposta negociada com os patrões o ano passado [+6,5% ou mínimo de 62 euros e uma diuturnidade para quem tem 25 anos de casa] foi superior à que os patrões propuseram agora, apesar de este ano os hoteleiros terem tido receitas superiores. Para 2025, a proposta dos patrões vai colocar “trabalhadores com 10, 15 ou 20 anos a ganhar o valor do salário mínimo” que, no próximo ano, será de 915 euros – denunciou.

Por seu turno, o sindicato exige um aumento de 75 euros para todos os trabalhadores.