O Porto do Funchal recebe este fim-de-semana a escala de sete mega-iates, num movimento que sublinha a capacidade de resposta e qualidade dos serviços prestados pela Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA) a este tipo de mercado bastante exigente e exclusivo.

“A crescente procura do Porto do Funchal por parte de mega-iates de luxo confirma o posicionamento estratégico da Madeira no Atlântico e a qualidade dos nossos serviços portuários”, afirma a presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço, falando da aposta que tem sido feito no reforço da capacidade de resposta às exigências deste segmento exclusivo, que procura um acolhimento profissional, seguro e eficiente.

“É um sinal claro de confiança, que valoriza a imagem da Região e contribui para dinamizar a nossa economia”, sublinha Paula Cabaço, referindo-se a estas escalas de abastecimento que os mega-iates fazem nesta altura do ano, em que trocam a zona das Caraíbas pelo Mediterrâneo.

Esta é uma opção estratégica da Secretaria Regional da Economia para o crescimento do porto do Funchal, tanto no turismo de recreio como nas escalas para abastecimento de grandes iates, na nossa Região.

O movimento começou logo na sexta-feira, com a chegada dos quatro primeiros iates. Primeiro, o Hemisphere que entrou no Porto pelas 8:45 proveniente de Antígua. Com o britânico Gavin Bladen como capitão e sete tripulantes a bordo, vai permanecer no Funchal até ao próximo domingo, seguindo às oito horas para Gibraltar. É agenciado pela Funchal Marítima, a mesma agência de navegação responsável pela escala do Naema que chegou sexta-feira à pontinha pelas 10 horas, vindo de Cadiz.

Com 10 tripulantes e o alemão Frorian Franke, ao leme, o mega-iate tem programada uma escala de 70 horas, com partida prevista para as oito horas da próxima segunda-feira, em direção a Hamilton. Também na sexta-feira, chegaram outros dois iates de luxo. O Berilda (às 12:45 horas) e o BoardWalk (13:00).

O primeiro, com uma dezena de tripulantes e o norteamericano Joe Gallegos como capitão, é agenciado pela JFM Shipping, e chegou de Saint George, prosseguindo viagem segunda-feira, Às 12 horas, para Amesterdam

Já o Boardwalk, com 13 tripulantes, agenciado pela Transinsular, chegou de Fort Lauderdele, e partiu no mesmo dia para Gibraltar. Hammond Oldham, dos Estados Unidos, é o capitão.

Este sábado, junta-se o Avanti que tem Stephen Burhe, norte-americano, ao leme. Navega com 14 tripulantes e tem a chegada prevista para as 17 horas, proveniente de San Juan, partindo duas horas depois, às 19 horas. É também agenciado pela Transinsular. No domingo, é a vez do Silver Shalis (às oito horas) e do Pamela V (às 9 horas) visitarem a Madeira. Ambos agenciados pela Funchal Marítima.

O Silver Shalis é capitaneado pelo norte-americano Michael Sentok e viaja com 12 tripulantes. Chega de Tortola e tem a saída prevista para terça-feira, oito horas, para Gibraltar. O mesmo destino do Pamela V, que chegou de Nassau, com sete tripulantes e o croata Ante Lovrovic ao leme. Dois dias, é o primeiro a partir, com a saída programada para segunda-feira às 11:30.