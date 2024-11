O Funchal integra a lista de municípios com maiores taxas de esforço para comprar casa, fixando-se em 105%, segundo dados analisados pelo idealista.

Lagos, no Algarve, é a cidade onde a taxa de esforço das famílias para adquirir uma casa é mais elevada, atingindo 150% dos rendimentos médios familiares no município. A seguir estão Loulé (137%), Albufeira (128%), Silves (127%), Cascais (114%), Funchal (105%) e Lisboa (101%). Com taxas de esforço abaixo dos 100% encontram-se Faro (99%), Portimão (91%) e Nazaré (88%).

municípios onde a taxa de esforço para comprar casa é significativamente mais baixa, nomeadamente danha-a-Nova, em Castelo Branco, e Vouzela, em Viseu, com as famílias destinando apenas 15% dos seus rendimentos para a aquisição de uma habitação. A seguir encontram-se Moura, no distrito de Beja (19%), Soure, em Coimbra (19%), Guarda (19%) e Baião, no Porto (%), além de Abrantes, em Santarém (22%). Com uma taxa de esforço ligeiramente superior, estão Vila Viçosa, em Évora (24%), Macedo de Cavaleiros, em Bragança (25%), e Monção, em Viana do Castelo (25%).

A análise do Idealista também apresenta os dados do mercado que exige maior e menor esforço em cada distrito/ilha do país. “As diferenças neste sentido são muito acentuadas, já que o mercado mais exigente do distrito de Faro (Lagos) é 128 pontos percentuais superior ao mais exigente da Guarda (Seia)”aponta.

“Relativamente aos mercados com menor taxa de esforço, as diferenças são menores. O menos exigente do distrito de Faro (Vila Real de Santo António) requer 86% dos rendimentos familiares, enquanto em Castelo Branco e Viseu, os valores mais baixos, registados em Idanha-a-Nova e Vouzela, respetivamente, correspondem a 15%”; indica ainda.