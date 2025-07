O Funchal é atualmente a segunda cidade turística mais cara para comprar casa no Sul da Europa, com o preço do metro quadrado a atingir os 3.645 euros, de acordo com a mais recente análise do idealista, referente ao segundo trimestre de 2025. Só Palma, nas Ilhas Baleares, apresenta um valor mais elevado (4.907 €/m²), seguida por outras cidades como Málaga (3.459 €/m²) e Faro (3.285 €/m²).

De acordo com o portal imobiliário, o Funchal registou uma subida de 7,6% no preço das casas face ao mesmo período do ano passado, a refletir uma pressão, que tem vindo a aumentar, sobre o mercado residencial nas zonas de forte procura turística. A tendência de ‘valorização’ dos imóveis confirma-se também noutras regiões portuguesas, com Setúbal (+20%) e Beja (+17,8%) a liderarem os aumentos em termos percentuais.

No que diz respeito ao arrendamento, o Funchal mantém-se entre as cidades mais caras de Portugal, com uma renda mediana mensal de 15 euros por metro quadrado, representando uma subida de 6,4% face ao ano anterior. Apesar de não ter batido máximos históricos, continua a ser a cidade portuguesa com a renda mais elevada entre os destinos turísticos analisados pelo idealista.