O Forum Madeira acaba de lançar a sua nova aplicação móvel, “um ponto de acesso privilegiado a vantagens exclusivas, promoções personalizadas, passatempos para toda a família e ofertas únicas”, recebe o espaço comercial, em nota de imprensa.

“A nova APP reflete o compromisso do centro comercial em proporcionar uma experiência mais próxima, inovadora e conveniente para os seus visitantes. Para celebrar este lançamento, o Forum Madeira apresenta um desafio a não perder com um prémio verdadeiramente especial: um ano de compras grátis - o primeiro passo é instalar a APP do centro e aderir ao Club Forum Madeira”.

Como se lê na nota de imprensa, “no dia 1 de agosto será lançado um desafio com um prémio imperdível em jogo: um ano de compras grátis no Forum Madeira. Para o conseguirem os participantes terão de encontrar 50 estrelas douradas que estarão escondidas na APP durante os 7 dias seguintes à data de lançamento da ação, ou seja, de 1 a 7 de agosto. Os participantes que concluírem esta fase até 07 de agosto ficam habilitados a participar num último desafio, no dia 8 agosto: encontrar a estrela roxa na APP do Forum Madeira. Apenas a primeira pessoa a encontrar esta estrela será o grande vencedor, ganhando um ano de compras grátis no Forum Madeira. Este jogo parece fácil, mas vai requer determinação por parte de quem aceitar o desafio uma vez que as estrelas poderão estar escondidas em qualquer lugar da APP.

A nova APP do Forum Madeira foi desenvolvida para proporcionar aos seus visitantes uma experiência inovadora e envolvente, garantindo vantagens e acesso a informações em primeira mão sobre campanhas, eventos e ofertas exclusivas.

Para aderir ao Clube Forum Madeira e explorar todas as vantagens, basta instalar a APP, registar-se e embarcar numa nova forma de viver o seu centro comercial de eleição.

Para mais informações consultar o regulamento disponível em https://forummadeira.com/”, informa o ‘shopping’.