A Falésia Atelier e a Leroy Merlin Funchal unem-se na celebração do 3.º aniversário da loja com a primeira edição do ‘Falésia Market.’

“Será um mercadinho que, contará com marcas regionais e nacionais e também, artesãos locais com a mesma missão e valores da Falésia Atelier. Serão privilegiados marcas que primam pela utilização de matérias-primas biodegradáveis, redução de resíduos, reutilização de produtos, promoção do refill das suas embalagens, reciclagem de materiais e produtos artesanais e locais”, explica a organização, em comunicado.

A Falésia Market arranca já neste próximo fim de semana, dias 5 e 6 de outubro com 5 participantes desde, artesanato local a produtos de limpeza ecológicos e ultra concentrados com matérias biodegradáveis, eco friendly e pet friendly. Tendo como próximas datas em 2024, 2 a 3 de novembro e 1 a 16 de dezembro, uma edição natalícia com apoio a instituições de cariz social e/ou animal e muitas atividades para miúdos e graúdos.

Nesta 1.ª edição no dia 5 de outubro decorrerá uma atividade artística para crianças dos 7 aos 12 anos pelas 15h, promovido pela Flor Fernandes do projeto Artes da Flor. Terá a duração de 1h30 e as crianças terão a oportunidade de criar a sua caneca em barro e decora-la que, no final será vidrada para ser possível utilizarem no seu dia-a-dia. Esta atividade carece de pré-inscrição e tem limitação do número de participantes, sendo o email para a pré-inscrição flor_pita@hotmail.com.

Segundo o Emanuel Gonçalves, animador de comunidades da Leroy Merlin Funchal: “Entendemos que esta sinergia com a Falésia Atelier é uma mais valia para a dinamização de um leque de atividades que, já têm vindo a ser realizadas no interior da nossa loja, como é o exemplo dos nossos Workshops ‘Mãos à Obra’, os Showcookings e agora com a introdução dos Mercadinhos, onde abrimos as portas da nossa Casa à presença de inúmeras marcas, possibilitando assim, divulgação dos seus projetos aos nossos Habitantes.”

Segundo a Carlota Gouveia, gestora de projetos da Falésia Atelier: “Esta parceria e iniciativa da criação da Falésia Market trará novas oportunidades de divulgação de projetos e produtos de artesãos e marcas locais que, têm o cuidado na redução da sua pegada ambiental desde a escolha de materiais, na produção e apresentação do produto final.”