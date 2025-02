O total de exportações de empresas sediadas na Madeira rondou, no ano passado, os 372 milhões de euros, tendo aumentado 6,1% face a 2023, batendo, deste modo, um recorde.

Por sua vez, as importações fixaram-se, em 2024, nos 273,8 milhões de euros, (mais 0,2% que no ano anterior), o que se traduz num saldo positivo da Balança Comercial da Região com o estrangeiro, na ordem dos 98,2 milhões de euros.

O saldo foi superior ao de 2023, que se ficou pelos 77,4 milhões de euros, mantendo-se a tendência positiva desde 2017.

Refira-se que a taxa de de cobertura das importações pelas exportações em 2024 foi de 135,9%, também superior à registada no ano precedente (128,3%).

Ainda em 2024, a maioria da saída de bens foi para países terceiros (57% do total) e, por sua vez, as importações vieram, sobretudo, da União Europeia (81%).

Estes dados, divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), referem somente o comércio com o estrangeiro realizado por empresas sediadas na Região, “o qual é uma parcela ínfima da entrada e saída de bens”, pelo que a maioria das trocas são efetivadas com o continente, sendo que até à data não existe informação estatística sobre este tipo de comércio.

Por fim, é de notar a participação que as empresas sediadas no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) têm no comércio internacional de ambos os fluxos, uma vez que em 2023, 75,3% das exportações e 46,4% das importações foram efetuadas por empresas sediadas no CINM.