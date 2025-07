A inauguração da 40.ª edição da Expomadeira está marcada para amanhã, 4 de julho, pelas 18h00, no Estádio do Marítimo.

Este momento contará com a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e do secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, entre outras individualidades do panorama político e empresarial madeirense.

O evento decorre até dia 13 de julho.