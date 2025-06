O número de explorações agrícolas na Região Autónoma da Madeira (RAM) caiu quase 10% entre 2019 e 2023, mas a área cultivada cresceu 2,1%, contrariando uma tendência histórica. Segundo o Inquérito à Estrutura das Explorações Agrícolas 2023, divulgado pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), a região registava 12 202 explorações e uma Superfície Agrícola Utilizada (SAU) de 4 702,9 hectares.

“Historicamente, tanto os recenseamentos agrícolas (realizados habitualmente a cada 10 anos) quanto os inquéritos estruturais têm revelado sucessivas reduções da área de SAU na Região, situação desta vez contrariada no IEEA 2023”, salienta a DREM. Com menos explorações e mais área cultivada, a dimensão média por exploração subiu para 3 859 m² – mais 13% face ao último recenseamento.

Produção de batata cresce, banana e uva em queda

Segundo a DREM, a batata continua a liderar a produção agrícola da Madeira, com 17 353 toneladas colhidas em 2024 – mais 4,3% que no ano anterior. Já a banana e a uva Vitis vinifera registaram recuos: -3% e -20,5%, respetivamente, segundo os dados hoje divulgados.

Na produção de banana comercializada pela GESBA, a categoria extra desceu para 83% do total, quando em 2023 era 84,7%. No caso da uva, os dados do IVBAM mostram que a casta Tinta Negra representou 76,3% da produção.

Entre as culturas temporárias, destaque ainda para a cana-de-açúcar, com 8 920 toneladas (+0,7%), e para a batata-doce, que caiu 8,1% para 7 703 toneladas.