Estatísticas: Eduardo Jesus classifica dezembro como “um excelente mês”

Reagindo aos resultados de 2023, no setor turístico, revelados hoje, pela Direção Regional de Estatística, e divulgados pelo JM Online, Eduardo Jesus sublinha, desde logo, o crescimento nas dormidas em dezembro, face a de dezembro de 2022, de quase 3%.

“Dezembro do ano passado foi um excelente mês. Era muito difícil crescer muito mais, ainda assim, a evolução das dormidas foi de 2,9%, o que é extraordinariamente positivo”, declarou.

Sobre os proveitos totais, que cresceram 11%, o correspondente a “proveitos de 45 milhões de euros”, o secretário regional de Turismo e Cultura, considera este crescimento “notável”.

Relativamente às dormidas em 2023, que registaram um acréscimento de quase 14% (13,6%) face a 2022, o governante salienta o facto da Madeira “ter ultrapassado as 10,9 milhões de dormidas num só ano”.

Quanto aos proveitos totais obtidos em 2023, assinala um crescimento de cerca de 23,2%. “Atingiram pela primeira vez 652 milhões de euros para este setor, tornando-se , sem dúvida alguma, o valor mais elevado alguma vez registado”, sublinha Eduardo Jesus.

Em termos acumulados, nota que o mercado que mais contribuiu em 2023 foi o alemão, na ordem dos 15%. O governante atribui este ‘contributo’ ao facto de ter sido o país que “demorou mais tempo a sair do período pandémico”. Sobre França (13%), Portugal (5,3%) e Reino Unido (3,5%), ainda a crescer, refere o facto de terem sido os países que reagiram melhor ao tempo pandémico e, por isso, os crescimentos que apresentam em 2023 são menos expressivos que o mercado alemão.

Sobre a taxa de ocupação que, em termos acumulados, se situa nos 75,5%, considera esta uma “percentagem extraordinária para o setor, nunca antes vista”. Junta ainda o revpar, que atingiu um “acréscimo de 22%”.

“É sem dúvida alguma uma evolução muito positiva para o setor e que permite recuperar o período desagradável que atravessámos com a pandemia, e, simultaneamente, preparar o setor para novos desafios, nomeadamente na modernização tecnológica, nas melhores condições a remunerar toda a cadeia produtiva, o seu pessoal, uma série de desafios que deixa o setor mais preparado e dotado de meios para o fazer”, acrescenta.

Relativamente ao proveito por quarto utilizado, que passou de 88 para 98,5 euros em dezembro de 2023, considera “notável” o crescimento de 14%.

O contributo do golfe é outro aspeto salientado por Eduardo Jesus, por ser um dos produtos nos quais a Região tem vindo a incidir na promoção do destino e a trabalhar “bastante” nesse sentido. No conjunto dos três campos, o governante considera interessante as “73 mil voltas entre janeiro e dezembro”. O golfe, segundo Eduardo Jesus, foi capaz de gerar 3,8 milhões de euros de receita, 22%, colocando-se em linha com todo o setor.

No golfe, diz que há um “forte contributo dos países nórdicos”, assim como da Alemanha e do Reino Unido. Eduardo Jesus considera que tanto este subsetor, como o do Alojamento Local, registam “máximos históricos”.

O secretário regional também destaca os resultados nos cruzeiros, que passaram de 410 mil passageiros em trânsito, em 2022, para um máximo de 615 mil em 2023.