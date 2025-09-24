Empresários e investigadores da Madeira e do Japão reforçam parcerias

A Invest Madeira, tutelada pela Secretaria Regional de Economia, e a ARDITI, Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, reforçaram a sua missão conjunta de promoção da inovação, ciência, sustentabilidade e investimento, ao participarem no Fórum Portugal–Japão, iniciativa organizada pela AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, na Embaixada de Portugal em Tóquio.

De acordo com um comunicado da tutela enviado ao JM, o encontro contou com a presença do embaixador de Portugal no Japão, Gilberto Jerónimo, e reuniu importantes stakeholders institucionais e empresariais ligados à economia do mar. Os debates incidiram sobre áreas estratégicas como a inovação e sustentabilidade dos recursos bio-marinhos, a energia, a transição digital e o investimento na economia azul.

Adianta a fonte, que o fórum destacou ainda a participação de entidades de relevo dos setores marítimo, científico e empresarial, reforçando a relevância da cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável.

Paralelamente à vertente institucional, a Invest Madeira e a ARDITI têm dinamizado reuniões de negócios com parceiros japoneses e internacionais, abrindo novas oportunidades de cooperação e investimento.

Estas ações, sublinha a Secretaria Regional da Economia, “consolidam a Madeira como um destino estratégico para negócios nas áreas do mar, tecnologias, economia azul e verde, saúde e longevidade”.

Refere a mesma fonte que “a presença da Ilha Peixe, grupo empresarial madeirense de referência na área da aquacultura, evidenciou o dinamismo e a competitividade do setor privado regional, assumindo-se como parceiro habitual das iniciativas da Invest Madeira e da ARDITI”.

“A missão conjunta destas duas agências regionais no Fórum Portugal–Japão reforça o posicionamento da Região Autónoma da Madeira como um hub atlântico de inovação, ciência, tecnologia e investimento azul”, sublinha a delegação madeirense.