O secretário regional do Turismo e Cultura defendeu hoje, numa conferência sobre a “Estratégia Turismo 2035”, no Funchal, que uma alteração de 3 nós nos limites dos ventos no Aeroporto da Madeira permitiria resolver 80% dos problemas causados pelo mau tempo.

Ao lado do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, Eduardo Jesus disse que a Madeira está a sofrer por uma “teimosia nacional que tem 60 anos”, e que não se vislumbra uma resolução no horizonte, apesar da contestação que a Madeira está a fazer há anos. “Este é um problema sério que a Madeira tem”, sublinhou Eduardo Jesus, que não se manifestou entusiasmado com a atual instalação dos equipamentos de medição dos ventos no aeroporto para a resolução do problema.

Quem trouxe o tema dos ventos mandatórios na Madeira para esta conferência foi o secretário de Estado do Turismo, que logo na primeira vez que interveio disse que a questão dos ventos terá de ser resolvida.

Pedro Machado não disse como pretende resolver um problema que é visto como uma decisão, sobretudo, técnica, mas adiantou que a Inteligência Artificial poderá ajudar. Carlos Teles, presidente da Associação de Municípios da Região (AMRAM), concordou que os constrangimentos no aeroporto precisam de uma solução, mas na discussão juntou o Porto Santo como aeroporto alternativo à Madeira, além de defender uma análise à possibilidade de a Madeira vir a ter um aeródromo, que poderia servir, por exemplo, para quem viesse jogar golfe.