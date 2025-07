Eduardo Galo é o novo responsável pela Transisular, tendo sido nomeado Chief Executive Officer, pela empresa do grupo ETE, de referência no transporte marítimo nacional e internacional. É iniciado “um novo ciclo de liderança orientado para o crescimento positivo e sustentável, através da logística marítima e com foco na proximidade com o cliente”, refere o grupo, em nota de imprensa.

“Este novo ciclo reforça o compromisso da Transinsular com um modelo de gestão centrado no cliente, que valoriza a excelência operacional, a inovação contínua e a antecipação às necessidades do mercado. O objetivo é claro: consolidar a posição da Transinsular como operador de referência no transporte marítimo em Portugal e nos mercados internacionais onde atua, como a primeira opção de clientes e parceiros de negócio”.

Nas palavras do novo CEO, “é com grande sentido de responsabilidade e entusiasmo que assumo a liderança da Transinsular. Temos uma equipa renovada, preparada e motivada para enfrentar os desafios do setor e para continuar a afirmar a excelência da nossa operação. Queremos estar cada vez mais próximos dos nossos clientes e responder, com agilidade e qualidade, às exigências do mercado atual. A Transinsular é uma empresa com história, mas, acima de tudo, com um futuro promissor. Juntos, com uma equipa dinâmica e comprometida, vamos trabalhar para consolidar a confiança dos nossos clientes e para levar a Transinsular ainda mais longe. O nosso foco mantém-se: inovar, crescer e assegurar que somos a primeira opção de nossos clientes e parceiros. A promessa mantém-se – a sua carga, o nosso compromisso”, como se lê na missiva.

Com uma sólida experiência no setor dos transportes e logística, Eduardo Galo conta com um percurso profissional marcado pela liderança de equipas multidisciplinares e pelo desenvolvimento de operações estratégicas. Ao longo da sua carreira, ocupou funções de topo em várias empresas nacionais no Brasil e internacionais, onde se destacou pela sua capacidade de impulsionar o crescimento positivo e sustentável com inovação e eficiência operacional.

“Esta nomeação insere-se num ciclo de renovação da equipa de gestão da Transinsular, estando a nova liderança fortemente empenhada em dar continuidade ao processo de modernização da empresa, reforçando a proximidade com os clientes e a capacidade de resposta às suas necessidades e aos desafios do setor marítimo.”

A concluir, a nota sublinha que “a Transinsular reforça assim o seu compromisso com a inovação, sustentabilidade das operações e serviço de excelência nos mercados nacional e internacional, com o objetivo de consolidar a sua posição de liderança como um operador de referência no transporte marítimo em Portugal e nas ligações internacionais”.