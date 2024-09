O Indicador Regional de Atividade Económica (IRAE) indicia que, em junho de 2024, a atividade económica regional manteve a trajetória positiva de crescimento, embora a um ritmo inferior ao registado no mês anterior.

O desempenho do setor de turismo contribuiu para o crescimento económico, uma vez que as dormidas (excluindo o alojamento local abaixo de 10 camas) aumentaram 3,1%, em junho de 2024 (3,2% em maio anterior). De notar ainda que os proveitos totais no alojamento turístico observaram um incremento de 15,6%, superior ao do mês precedente (14,4%).

A emissão de energia elétrica, um indicador normalmente associado à evolução da atividade económica, cresceu 1,4% em junho de 2024, abaixo dos 2,9% verificados no mês anterior. A introdução no consumo de gasóleo cresceu 0,7%, após ter caído 0,4% em maio último.

Analisando a relação entre as sociedades constituídas e dissolvidas, verifica-se que, em junho de 2024, foram criadas 2,4 novas sociedades por cada sociedade dissolvida na Região, uma proporção inferior à registada no mês anterior (3,3).