Economia regional desacelera, mas continua em crescimento

A economia regional desacelerou, em janeiro deste ano, apesar de continuar a crescer.

Dados hoje divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) evidenciam que o crescimento económico da Região é impulsionado pelo turismo, sendo que, no primeiro mês de 2024, o número de dormidas aumentou 8,5%, superando os 6,0% registados em dezembro passado.

Os proveitos totais do turismo subiram 26,0%, face aos 21,2% registados no mês anterior. Também a emissão de energia elétrica, frequentemente associada à evolução da atividade económica, aumentou 3,5%, tendo acelerado comparativamente aos 2,2% de dezembro de 2024.

A introdução do consumo de gasóleo também subiu 2,6%, ainda que o número esteja abaixo dos 3,8% registados no mês anterior.

Ainda em janeiro, o saldo entre as sociedades constituídas e dissolvidas foi positivo, com 2,7 novas sociedades por cada dissolução.

Indicadores de confiança

Mais evidenciam os dados da DREM que os indicadores de confiança nos setores da Indústria Transformadora e Comércio aumentaram face ao mês anterior, enquanto na Construção e Obras Públicas e nos Serviços diminuíram.

Consumo privado

Por sua vez, no consumo privado, o volume de operações na rede SIBS com cartões bancários nacionais cresceu 8,8%, em valor, o que representa uma pequena desaceleração face aos 9,1% registados em dezembro.

Já o consumo de gasolina cresceu 9,5%, um valor ligeiramente superior ao observado no mês anterior (9,3%), enquanto a aquisições de automóveis novos ligeiros de passageiros continuaram a cair, com uma quebra de 12,4%, embora menos acentuada do que a registada em dezembro de 2024 (-17,4%).

O saldo dos empréstimos ao consumo registou um crescimento de 6,3%, ligeiramente abaixo dos 6,4% verificados no mês anterior.

Investimento

No que diz respeito aos investimentos, a avaliação bancária da habitação registou um crescimento de 15,8%, e os edifícios licenciados, aumentaram 6,2%. As vendas de automóveis ligeiros de mercadorias registaram uma subida de 34,7%, embora esta represente uma desaceleração face ao valor de dezembro anterior (51,5%).

No que concerne à comercialização de cimento cresceu 3,3%, ficando, no entanto, abaixo dos 18,5% registados no mês anterior. Por outro lado, os empréstimos concedidos a sociedades não financeiras mantiveram a trajetória negativa, com uma redução de 6,7%.

Procura externa

Em janeiro, as exportações registaram uma recuperação, com um crescimento de 5,0%, contrastando com a queda de 2,4% observada em dezembro precedente. As importações, por sua vez, inverteram a tendência de crescimento e registaram uma diminuição de 5,2% face ao aumento de 7,3% observado no mês anterior, de acordo com a DREM.

Já o movimento de mercadorias nos portos registou uma diminuição de 1,1%, em contraste com o crescimento de 3,5% observado em dezembro de 2024. Já o tráfego de passageiros nos aeroportos manteve a trajetória de crescimento, acelerando para 8,7%, em janeiro de 2025, face aos 6,8% registados no mês anterior. Quanto aos levantamentos e compras com cartões internacionais, registou-se um aumento de 14,7%, ligeiramente abaixo dos 15,6% assinalados em dezembro.

Mercado de trabalho

No mês de referência, as ofertas de emprego registaram um aumento de 9,3%, um valor abaixo dos 21,5% observados no mês anterior. O número de desempregados inscritos caiu 5,0%, acelerando a tendência de descida iniciada em novembro de 2024. Também os pedidos de emprego apresentaram uma redução de 3,6%, após uma quebra de 0,4% em dezembro.

Preços

Por fim, refira-se que a taxa de inflação homóloga subiu para 4,3%, em janeiro de 2025, face aos 4,0% do mês anterior. A inflação foi mais baixa nos bens (2,8%) e mais elevada nos serviços (6,3%). O indicador de inflação subjacente aumentou para 4,5%, acima dos 4,2% registados em dezembro de 2024.