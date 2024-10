À margem da inauguração da nova unidade hoteleira ‘Dreams Madeira Resort, Spa & Marina’, no Caniçal, o diretor geral do hotel, Eric Schumann, informou que, para 2025 e 2026, já conta com mais de 140 solicitações para a realização de cerimónias.

Neste momento estão já alojadas no hotel 387 pessoas e, além do mais, o diretor geral mencionou que, até ao próximo ano, contarão com 350 funcionários, sendo que continua o processo de recrutamento, em várias áreas, entre as quais técnicos de manutenção e housekeeping.

Refira-se que o novo Hyatt, localizado onde outrora funcionava a ‘Quinta do Lorde’, marca a entrada da Inclusive Collection by Hyatt em Portugal.