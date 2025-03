Apenas cinco meses após sua inauguração, o hotel de cinco estrelas Dreams Madeira Resort, Spa & Marina (Madeira), parte da Inclusive Collection da Hyatt, já começou a receber suas primeiras nomeações. A Condé Nast Traveler Espanha acaba de nomeá-lo para seus prêmios de 2025 na categoria de ‘Melhor Novo Resort’.

“Essa seleção destaca as qualidades de um projeto único, que soube combinar o melhor da cultura da Madeira com instalações que exalam conforto, elegância e bom gosto – tudo isso em uma localização privilegiada de frente para a imensidão do oceano”, destaca o grupo hoteleiro, em comunicado.

Os vencedores desse prêmio são escolhidos por votação popular, em um processo que já está ativo e permanecerá aberto até o final de maio. Posteriormente, em junho, serão anunciados os resultados da eleição.

Inaugurado em outubro de 2024 como parte da Inclusive Collection da Hyatt, o Dreams Madeira Resort, Spa & Marina destaca-se pela sua arquitetura tradicional da Madeira e as vistas para o oceano Atlântico.

A partir de junho de 2025, o resort contará com um spa de 900 m² com uma extensa seleção de tratamentos, um circuito interno completo de hidroterapia e uma academia equipada com tecnologia de ponta.

Para os pequenos, o Explorer’s Club oferece atividades diárias, enquanto os adolescentes podem desfrutar do Core Zone Teens Club, um espaço com videogames retrô e ambiente lounge.

O complexo também abriga uma marina de acesso público que, além dos serviços habituais de ancoragem, oferece aluguel de iates, mergulho, caiaque e passeios de barco para explorar a costa leste da ilha ou aventurar-se mar adentro em busca de golfinhos e baleias. Além disso, a marina é sede do instituto de pesquisa marinha MARE.