A DREAMMEDIA vai assinalar “chegada de uma nova era para o mobiliário urbano” à cidade do Funchal, no próximo dia 18 de fevereiro, com a realização do evento NEXT LEVEL, que terá lugar BallRoom do Savoy Palace, pela pelas 17h00.

Em comunicado de imprensa, a empresa recorda que “continua a apostar na modernização do espaço público do Funchal, com a manutenção dos abrigos na Avenida do Mar e junto à Empresa de Eletricidade da Madeira, garantindo mais conforto, funcionalidade e sustentabilidade aos munícipes”.

O evento representa o compromisso da empresa com a inovação e a sustentabilidade, alinhando o urbanismo às necessidades de um futuro mais inteligente e ecológico. Mais do que estruturas sustentáveis, estes abrigos são uma afirmação clara da DREAMMEDIA Madeira como um agente ativo e dedicado ao futuro das cidades mais verdes e sustentáveis.