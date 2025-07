A dívida financeira total do setor empresarial da Madeira (SERAM), diminuiu, em 2024, na ordem dos 12,0%, em cerca de 83,7 milhões de euros.

O relatório revela um aumento da situação líquida do SERAM em cerca de 4,4 milhões de euros, o qual traduz um acréscimo na ordem dos 0,4%.

No que ao passivo diz respeito, o relatório destaca a diminuição em cerca de 116,0 milhões de euros, que corresponde a uma redução na ordem dos 7,6%.

Ainda durante este período, foi verificado um crescimento do volume de negócios em cerca de 107,0 milhões de euros, que se traduz numa subida na ordem dos 14,7%, tendo-se registado igualmente, uma melhoria no resultado operacional bruto (EBITDA) do SERAM em cerca de 29,6 milhões de euros (+19,0%), bem como uma melhoria no resultado operacional (EBIT) do SERAM em cerca de 33,5 milhões de euros (+458,4%), levando à melhoria do resultado líquido do exercício do SERAM, em 37,8 milhões de euros, passando de negativo para positivo em 9,6 milhões de euros.

Verificou-se, ainda, um aumento do Investimento do SERAM em cerca de 17,2 milhões de euros, que se traduz, percentualmente, num aumento na ordem dos 11,2%.