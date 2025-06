A dívida da Administração Pública Regional aumentou, no final do 1.º trimestre de 2025, cerca de 75,3 milhões de euros (1,5%), comparativamente ao trimestre anterior, e 63,8 milhões (1,3%), face ao período homólogo.

No período em análise, dados da Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), dão conta de que a dívida bruta fixou-se em 5.00,2 milhões de euros, sendo que o aumento resultou de operações de refinanciamento da dívida ocorridas em janeiro e fevereiro deste ano e que em 2024 ocorreram apenas no 2.º trimestre.

Analisando a evolução da composição da dívida bruta por instrumento financeiro verifica-se que nos primeiros três meses do ano que corre, os empréstimos tiveram um peso de 38,8% (39,8% no trimestre homólogo) e a dívida titulada de 61,2% (60,2% no 1.º trimestre de 2024).

A repartição da dívida por setor emitente revela que o Governo Regional é responsável por 97,1% (96,7% no trimestre homólogo) do total da dívida e as Empresas Públicas classificadas no perímetro da APR por 2,9% (3,3% no 1.º trimestre de 2024).

Ainda no final do 1.º trimestre de 2025, a dívida líquida de depósitos rondou os 4.638,5 milhões de euros, o que representa um decréscimo de cerca de 70,5 milhões de euros (-1,5%) face ao final do trimestre anterior, e uma descida de 92,0 milhões de euros (-1,9%) comparativamente ao período homólogo.