O antigo governante e ex-presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, o antigo comandante Rui Teixeira e o Clube de Entusiastas de Navios da Madeira, foram homenageados hoje no âmbito do Dia do Porto do Funchal.

Pela primeira vez, a APRAM distinguiu três personalidades que, segundo esta entidade, contribuíram para o caminho e para os resultados que têm sido alcançados.

O Dia do Porto foi assinalado também com homenagens a antigos colaboradores e a atuais com mais de 35 anos de serviço.