A Madeira está novamente nomeada para os Prémios Marketeer como melhor destino do país, um prémio que recebeu no ano passado pela primeira vez.

Os Prémios Marketeer foram atribuídos pela primeira vez em 2009 com o objetivo de premiar que de melhor se faz na área do marketing, publicidade e comunicação em Portugal, um total de 15 categorias.

Em 2024, a 16.ª edição volta a reconhecer as marcas, empresas e personalidades que fazem a diferença em Portugal, em áreas que vão da Energia, à Arte, Cultura e Entretenimento, passando pelo Grande Consumo, Turismo, Banca e Seguros e até Jogos da Sorte, num total de 35 categorias.

A lista de nomeados (mais de 250 finalistas) resulta de um cruzamento de avaliações por parte da redação e do Conselho Editorial da Marketeer. A par do trabalho desenvolvido pelas marcas, estes prémios pretendem reconhecer também as melhores agências de Comunicação, de Meios e de Branding e Publicidade.

O secretário regional de Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, afirma que “a nomeação para este prémio é o reconhecimento do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo Turismo da Madeira e todo os players do setor, no sentido de melhorar continuamente o desempenho, mantendo o posicionamento da Região como um destino único no país e no mundo”.

As votações já estão abertas e decorrem online até ao dia 5 de junho através do link: https://multipublicacoes.survey.fm/pr%C3%A9mios-marketeer-2024. Os vencedores serão conhecidos numa cerimónia cuja data e local serão anunciados em breve.

Recorde-se que, já este ano, a Região recebeu três prémios na edição europeia dos World Travel Awards, nomeadamente o de Melhor Destino Insular da Europa, Melhor Destino de Praia da Europa (Porto Santo) e “Melhor Entidade de Turismo da Europa” (Associação de Promoção da Madeira). Em novembro próximo, a Madeira será anfitriã de duas galas internacionais dos World Travel Awards. Trata-se da gala dos World Golf Awards, marcada para o dia 22 de novembro e da gala mundial dos World Travel Awards que irá se realizar a 24 de novembro. Ambas terão lugar no Savoy Palace.