Costa Cruises anuncia mais escalas na Madeira

A CLIA European Summit Madeira 2026, que reuniu ao longo da semana no Funchal mais de 400 executivos da indústria de cruzeiros, terminou hoje com um balanço positivo para a Região.

De acordo com um comunicado dos Portos do Funchal, alusivo ao último dia, o evento organizado pela Cruise Lines International Association, em parceria com a APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira e o Governo Regional da Madeira, “consolidou a Madeira como hub atlântico de referência”.

O painel de encerramento contou com a participação de Davide Francesco Truscello (Costa Cruises), Patrícia Bairrada (APRAM), Barbara Buczek (Cruise Saudi), Benedetta D’Amato (RINA) e Marina Mylona (Ministério do Turismo do Chipre), moderado por Evangelos Tountas (CLIA).

Um dos destaques, adianta a fonte, foi o anúncio da Costa Cruises, prolongando no tempo a operação de Inverno com escala semanal no Funchal até maio de 2027, o que significa mais escalas para a Madeira.

“A Madeira é um destino muito atrativo, com muitas excursões; o ambiente é excelente e o feedback dos nossos hóspedes é muito positivo. Prolongar a temporada permite garantir uma programação regular e de fácil venda para os agentes de viagens”, afirmou Francesco Truscello citado no comunicado.

Patrícia Bairrada, diretora comercial da APRAM, reforçou a importância da segurança, da parceria com as Canárias e da decisão estratégica de 2005 de tornar o Porto do Funchal exclusivamente turístico.

“A confiança das companhias no Atlântico também tem que ver com o quão seguros somos e como prestamos serviços. Permitimos melhorar a relação entre cidade e porto, e a cidade está vibrante por causa da indústria dos cruzeiros. Precisamos de integrar porto, operadores, comerciantes e residentes num modelo sustentável”, disse.

O penúltimo painel, moderado por Eleonora Modde (FUNASBA), destacou a coordenação essencial entre companhias de cruzeiros, autoridades portuárias e destinos turísticos.

De acordo com o comunicado, os intervenientes sublinharam o papel crítico dos agentes portuários, garantindo o bom funcionamento das escalas e o alinhamento entre portos, tripulações, passageiros e comunidades locais

“O evento concluiu reforçando a importância da cooperação entre companhias, autoridades portuárias e comunidades locais, projetando a Madeira como destino estratégico, sustentável e competitivo para a indústria de cruzeiros no Atlântico”, conclui a APRAM.