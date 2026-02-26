Costa Cruises anuncia mais escalas na Madeira

A CLIA European Summit Madeira 2026, que reuniu ao longo da semana no Funchal mais de 400 executivos da indústria de cruzeiros, terminou hoje com um balanço positivo para a Região.
De acordo com um comunicado dos Portos do Funchal, alusivo ao último dia, o evento organizado pela Cruise Lines International Association, em parceria com a APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira e o Governo Regional da Madeira, “consolidou a Madeira como hub atlântico de referência”.
O painel de encerramento contou com a participação de Davide Francesco Truscello (Costa Cruises), Patrícia Bairrada (APRAM), Barbara Buczek (Cruise Saudi), Benedetta D’Amato (RINA) e Marina Mylona (Ministério do Turismo do Chipre), moderado por Evangelos Tountas (CLIA).
Um dos destaques, adianta a fonte, foi o anúncio da Costa Cruises, prolongando no tempo a operação de Inverno com escala semanal no Funchal até maio de 2027, o que significa mais escalas para a Madeira.
“A Madeira é um destino muito atrativo, com muitas excursões; o ambiente é excelente e o feedback dos nossos hóspedes é muito positivo. Prolongar a temporada permite garantir uma programação regular e de fácil venda para os agentes de viagens”, afirmou Francesco Truscello citado no comunicado.
Patrícia Bairrada, diretora comercial da APRAM, reforçou a importância da segurança, da parceria com as Canárias e da decisão estratégica de 2005 de tornar o Porto do Funchal exclusivamente turístico.
“A confiança das companhias no Atlântico também tem que ver com o quão seguros somos e como prestamos serviços. Permitimos melhorar a relação entre cidade e porto, e a cidade está vibrante por causa da indústria dos cruzeiros. Precisamos de integrar porto, operadores, comerciantes e residentes num modelo sustentável”, disse.
O penúltimo painel, moderado por Eleonora Modde (FUNASBA), destacou a coordenação essencial entre companhias de cruzeiros, autoridades portuárias e destinos turísticos.
De acordo com o comunicado, os intervenientes sublinharam o papel crítico dos agentes portuários, garantindo o bom funcionamento das escalas e o alinhamento entre portos, tripulações, passageiros e comunidades locais
“O evento concluiu reforçando a importância da cooperação entre companhias, autoridades portuárias e comunidades locais, projetando a Madeira como destino estratégico, sustentável e competitivo para a indústria de cruzeiros no Atlântico”, conclui a APRAM.
A 35.ª Exposição Regional da Anona, promovida pela Casa do Povo de Santana, realiza-se sábado e domingo, mas o programa já arrancou com a realização de...
O Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela realiza-se de 9 a 13 de março, no Funchal, procurando levar a palco o melhor do teatro escolar da Região....
O presidente da Câmara Municipal de Santana recorreu às redes sociais para assinalar a retirada de um ‘outdoor’ alusivo à obra do Nó do Cortado, que, segundo...
Uma Companhia de Atiradores do Batalhão de Infantaria, com um efetivo de 120 militares, à qual se juntam quatro militares afetos ao Comando e Estado-Maior...
A primeira-dama dos Estados Unidos vai presidir uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas, assim que os Estados Unidos assumirem a liderança...
O presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) disse hoje, em conferência de imprensa, que os elevados resultados registados pelo banco em 2025...
A Caixa Geral de Depósitos (CGD) recebeu, desde 28 de janeiro, cerca de mil pedidos de moratórias no valor de quase 100 milhões de euros devido aos efeitos...
Um em cada três jovens que recorreu à garantia pública contraiu o seu crédito à habitação junto da CGD em 2025, disse hoje o presidente executivo, Paulo...
Meninos de 4 e 5 anos, do pré-escolar das Escolas da EB1/PE/C da Ponta do Sol, participaram numa ação de sensibilização sobre frutas e legumes, realizada...
Aconteceu esta tarde um atropelamento no Largo Conselheiro Aires de Ornelas, no centro da Camacha, que mobiliza, a esta hora, uma equipa de emergência...