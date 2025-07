A Coral está a reforçar a sua ligação aos arraiais com uma campanha de verão criada pela agência ACNE, sob o já conhecido mote ‘Somos cerveja para isso’ e que a partir desta quarta-feira será divulgada em mupis pela cidade do Funchal.

De acordo com comunicado da empresa, a campanha celebra o espírito dos arraiais, onde todos se encontram para brindar, conviver e criar momentos inesquecíveis — sempre com uma Coral na mão.

A campanha apresenta dois visuais distintos, ambos com o humor característico da marca. No primeiro, vemos um cenário festivo, com as luzes típicas dos arraiais madeirenses ao fundo, acompanhado do slogan provocador: ‘Brindar com quem te entornou a cerveja? Somos cerveja para isso.’ Uma imagem que sublinha como, mesmo nos momentos mais imprevisíveis, a Coral está lá para unir as pessoas.

O segundo visual destaca o lado mais espontâneo e comunitário dos arraiais, com o slogan ‘Adoptaste um grupo de estranhos à terceira Coral? Somos cerveja para isso.’ — captando aquele momento tão típico destas festas, em que desconhecidos se tornam companheiros de dança, conversa e brindes.

“Os arraiais são parte do ADN da Madeira, tal como a Coral. Queremos afirmar que somos a cerveja que melhor conhece, vive e celebra estes momentos, porque crescemos com eles, fazemos parte deles e continuaremos a estar lado a lado com quem faz a festa!”, destaca a Empresa de Cervejas da Madeira.

A campanha estará presente em mupis na cidade do Funchal e nas redes sociais da marca, a partir desta quarta-feira, 23, até ao dia 29 deste mês.