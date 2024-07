Consórcio da Mota-Engil entregou proposta para a Alta Velocidade

Um consórcio que integra a Mota-Engil e cinco outras construtoras nacionais entregou uma das propostas para a concessão da Alta Velocidade entre Lisboa e Porto, confirmou à Lusa fonte do agrupamento de empresas.

A IP - Infraestruturas de Portugal recebeu duas propostas ao concurso público para a concessão da linha ferroviária de alta velocidade entre Porto e Lisboa, anunciou hoje o Governo, sem revelar quais são as empresas em causa.

“A Infraestruturas de Portugal, S.A., no âmbito das suas competências, comunicou hoje ao Ministério das Infraestruturas e Habitação que rececionou as duas propostas ao Concurso Público com Publicidade Internacional para a Concessão da Linha Ferroviária de Alta Velocidade entre Porto (Campanhã) e Oiã, que integra a 1.ª de três fases da nova Ligação Porto - Lisboa, uma vez concluído o prazo de entrega”, indicou, em comunicado, o Governo.

A Lusa questionou a IP sobre quais as empresas que submeteram as propostas a este concurso, mas não obteve resposta.

O júri do concurso vai agora analisar as propostas.

Citado na mesma nota, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, defendeu que este é o início de “um caminho decisivo com vista a construir decisões políticas que impactam muito positivamente a vida dos cidadãos”.

O governante sublinhou ainda que o que está em causa é uma alteração ao modo de pensar o transporte.

“Ir de Lisboa ao Porto em 1:15 horas? Porquê usar um avião quando o comboio assegura? Decisões de hoje, para uma vida inteira”, rematou.