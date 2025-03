A AHP – Associação da Hotelaria de Portugal realizou hoje, no âmbito da BTL – Better Tourism Lisbon, a 10ª edição da entrega dos Selos HEART “We Share” – Responsabilidade Social, e “We Care” – Responsabilidade Ambiental. O evento reconheceu 130 hotéis que, em 2024, demonstraram um forte compromisso com a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social corporativa, participando no Programa HEART – Hospitality, Environment and Responsible Tourism, criado em 2013 pela AHP, e por essa via reforçando o compromisso da hotelaria como motor de mudança para um turismo mais responsável.

”A sustentabilidade e a responsabilidade social não são apenas tendências – são compromissos fundamentais para o futuro do turismo. Os Selos HEART distinguem os hotéis que assumem esse desafio e mostram que a hotelaria portuguesa está na linha da frente da transição para um setor mais sustentável e inclusivo. Isso fica visível aqui, hoje, com as 130 unidades que hoje vão receber os selos, no ano passado foram 91 unidades”, referiu, na abertura, o madeirense Bernardo Trindade, Presidente da AHP.

Os Selos HEART “We Share” e “We Care” foram entregues às 130 unidades hoteleiras que, ao longo de 2024, se destacaram pela sua participação ativa no Programa HEART – Hospitality, Environment and Responsible Tourism, promovendo práticas sustentáveis e sociais relevantes.

HOTÉIS DISTINGUIDOS

SELOS HEART “WE SHARE”

Altis Avenida Hotel | Altis Belém Hotel & SPA | Altis Grand Hotel | Altis Prime - Hotel Apartamento | Azoris Royal Garden Hotel | Corpo Santo Hotel | Edifício da Corte | Edifício Ex-Libris | Enotel Magnólia | Grande Real Vila Itália Hotel & Spa | H10 Duque de Loulé | Hotel Casino Chaves | Hotel da Música| Hotel das Salinas | Hotel Eurosol Alcanena | Hotel Eurosol Gouveia | Hotel Holiday Inn Lisboa | Hotel Londres | Hotel Meliá Castelo Branco | Hotel Meliá Lisboa Aeroporto | Hotel Meliá Ria | Hotel Meliá Setúbal | Hotel Olissippo Marquês de Sá | Hotel Olissippo Oriente | Hotel Porto Bay Falésia | Hotel Porto Bay Liberdade | Hotel Porto Bay Marquês | Hotel Porto Mare | Hotel Premium Porto – Downtown | Hotel Princesa Lisboa | Hotel Real Palácio | Royal Savoy | Hotel Star Inn Lisboa | Hotel Star Inn Peniche | Hotel Star Inn Porto | Hotel TRYP Leiria | Hotel TRYP Porto Centro | Hotel| TRYP Porto Expo | Hotel Vila Galé Collection Palácio dos Arcos | Hotel Vila Galé Estoril | Hotel Vila Galé Tavira | Hotel Wellington | Meliá Braga Hotel & Spa | MeraPrime Gold Design Hotel | Moxy Lisboa Oriente | Octant Furnas | Olissippo Lapa Palace Hotel | Onj S. Lázaro | Pestana Palace Hotel | Sheraton Lisboa Hotel & SPA | Sofitel Lisbon Liberdade | Stay Hotel Coimbra | Stay Hotel Faro | Stay Hotel Guimarães | Stay Hotel Lisboa Centro Chiado | Stay Hotel Porto Aeroporto | Stay Hotel Porto Centro Trindade | Stay Hotel Torres Vedras | The Lumiares - Bairro Alto | The Vintage Lisbon | TRYP Montijo Parque Hotel | Ukino Palmeiras Village | Upon Praia do Sal Resort | Vale da Lapa Village Resort | VIP Executive Entrecampos Hotel & Conference | VIP Grand Lisboa Hotel & SPA | Wot Porto

SELOS HEART “WE CARE”

Anantara Vilamoura Algarve Resort | Caloura Resort Hotel | Dom José Beach Hotel | Hotel do Caracol | Hotel Ibis Porto Gaia | Hotel Mercure Porto Centro Santa Catarina | Hotel Mercure Porto Gaia | Hotel Palácio do Estoril | Hotel Riviera | Hotel Roma | Hotel Savoy Gardens | Hotel Tivoli Carvoeiro | Hotel Tivoli Marina Vilamoura | Lago Montargil & Villas | Lagoas Park Hotel | Lisbon Marriott Hotel | NH Collection Lisboa Liberdade | NH Marina Portimão | Novotel Setúbal | Praia d’El Rey Marriott Golf & Beach Resort | Sublime Comporta Country House Retreat | Tivoli Lagos | Vale d’ El Rei Hotel & Villas | VIP Executive Art’s Hotel | White Lisbon

SELOS HEART “WE SHARE” E “WE CARE”

3HB Clube Humbria | 3HB Falésia Mar | 3HB Faro | 3HB Golden Beach | Cascade Wellness & Lifestyle Resort | Convent Square Hotel | Four Seasons Vilamoura | Gat Rossio | Hilton Porto Gaia | Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa | Hotel Aqua Pedra dos Bicos | Hotel Estrela De Fátima | Hotel Holiday Inn Porto Gaia | Hotel Mundial | Hotel Novotel Porto Gaia | Hotel Palácio do Governador | Hotel Santa Justa Lisboa | Hotel Vale d’ Oliveiras | Inspira Liberdade Boutique Hotel | InterContinental Lisbon | Meliá Lisboa Oriente | Monte Santo Resort | Morgado Golf & Country Club | Neya Lisboa Hotel | Neya Porto Hotel | Portugal Boutique Hotel | Four Seasons Hotel Ritz Lisbon | Salema Beach Village | Salgados Dunas Suites | Salgados Palace | Salgados Palm Village Apartments & Suites | São Rafael Atlântico | São Rafael Suites | Sesimbra Oceanfront Hotel | The One Palácio da Anunciada | Topázio Vibe Beach Hotel & Apartments | Upon Lisbon Prime Residences | Velamar Boutique Hotel