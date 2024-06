No âmbito da atividade da Enterprise Europe Network, instrumento europeu de apoio às empresas cofinanciado pela Comissão Europeia, a AIP em parceria com ACIF-CCIM, a Uninova e a Fnway, realiza a Conferência “Financiamento ao Investimento e Desenvolvimento Empresarial: PT2030, PRR E HORIZONTE EUROPA”, integrada no evento “Madeira Digital Transformation Week”.

Este evento, sem custos de participação, tem como propósito facilitar a ligação dos investigadores da Universidade Nova com as empresas, tendo o objetivo de fazer um levantamento das necessidades das mesmas, no âmbito da investigação e desenvolvimento, nas áreas da energia, robóticas, entre outros.

A sessão terá lugar no dia 27 de junho, pelas 15h00, no Centro de Congressos VidaMar Madeira.