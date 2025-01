De acordo com os dados disponibilizados pela Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DRA), em 2024, foram comercializadas 24,5 mil toneladas de banana produzida na Madeira, uma redução de 745,4 toneladas face a 2023, ou seja, -3,0%. “Não obstante, a quantidade comercializada de banana contabilizada em 2024 constitui a segunda mais elevada desde 1999, apenas superada precisamente pelo registo de 2023”, referem os dados divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira.

Em 2024, somente a banana de primeira classe cresceu face ao ano anterior (+21,5%), com as classes Extra (-5,0%) e II (-17,2%) a registarem quebras relativamente a 2023. De referir que a banana de classe extra rondou as 20,3 mil toneladas, representando 83,0% do total comercializado (84,7% no ano anterior).

Desse total de banana comercializada, acrescenta ainda a DREM, 84,4% foi expedido, sobretudo para Portugal Continental (85,7% em 2023), sendo os restantes 15,6% comercializados no mercado regional (14,3% no ano precedente).

Setembro foi o mês de 2024 em que se registou o maior volume de banana comercializada (3,1 mil toneladas) e dezembro o que registou o menor volume deste produto (1,2 mil toneladas).

Fevereiro foi o mês com maior aumento homólogo (+44,0%). Por outro lado, junho foi o mês de 2024 que registou a maior queda homóloga neste indicador (-26,8%), conclui a DREM.