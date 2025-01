O preço dos combustíveis terá um aumento a partir da próxima segunda-feira, na Madeira.

De acordo com o despacho conjunto do Governo Regional publicado hoje, o litro da gasolina de 95 octanas vai passar a custar 1,614 euros e o gasóleo simples vai subir para 1,388 euros.

Face aos preços máximos praticados esta semana, os aumentos previstos para a semana seguinte serão de 2,1 cêntimos, no caso da gasolina, e de 3,8 cêntimos, no caso do gasóleo simples.