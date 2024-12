Esta manhã para assinalar a estreia do ‘Silver Ray’ no Porto do Funchal, um grupo de entidades, onde se incluiu a presidente do Conselho de Administração da APRAM, Paula Cabaço, foi a bordo, dar as boas-vindas ao comandante do navio, o italiano Alessandro Zanello.

Uma ocasião para a habitual troca de placas, uma tradição entre a comunidade portuária e marítima que serve para assinalar a primeira escala de um navio no respetivo porto.