Teve hoje lugar a cerimónia de boas-vindas a bordo do Mein Schiff 7 que atracou, esta manhã, pela primeira vez, no Porto do Funchal.

A vogal do Conselho de Administração da APRAM, Isabel Figueiroa, foi a bordo, cumprimentar o comandante, o grego Georgios Demou e entregar algumas ofertas promocionais.

Também o representante da JFM Shipping, o agente de navegação do navio, bem como o Clube de Entusiastas de navios foram a bordo, para a habitual troca de placas que assinala a primeira escala do navio no Porto do Funchal.

Seguiu-se depois, uma visita guiada ao Mein Schiff 7 que está colocado na rota das ilhas atlânticas e por isso, vai ser presença frequente, nos próximos meses na Madeira.

Também o comandante do outro navio estreante de hoje, o Carnival Legend, recebe esta tarde, a diretora comercial da APRAM e o agente do navio, a Blatas Shipping, para apresentação de cumprimentos.