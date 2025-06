A oferta de habitações rústicas económicas varia significativamente entre distritos. Castelo Branco lidera com 61% abaixo dos 100 mil euros, enquanto em Setúbal apenas 1% se enquadra nesse valor.

De acordo com uma análise do portal idealista, apenas 24% das casas rústicas anunciadas no primeiro trimestre deste ano tinham um preço inferior a 100 mil euros.

A categoria de “casa rústica” considerada pelo idealista inclui moradias unifamiliares, com ou sem terrenos incluídos, tipicamente localizadas em zonas rurais ou com características arquitetónicas tradicionais. Ainda que representem apenas cerca de 6% da oferta total de imóveis à venda na plataforma, as casas rústicas continuam a ser um segmento com procura consistente, sobretudo entre quem procura refúgios longe dos grandes centros urbanos.

A percentagem de casas rústicas acessíveis — ou seja, com preços abaixo dos 100 mil euros — varia drasticamente consoante a localização. No distrito de Setúbal, por exemplo, apenas 1% das habitações rústicas no mercado se enquadram nesse intervalo de preço, o que o coloca no fim da tabela. Lisboa não está muito distante, com apenas 7% dos imóveis a cumprir esse critério. Também em Évora, Faro e na Madeira, a oferta económica de casas rústicas ronda os 8 a 9%.

Por contraste, alguns distritos do interior destacam-se pela abundância de oportunidades a preços mais reduzidos. No topo da lista está Castelo Branco, onde 61% das casas rústicas à venda custam menos de 100 mil euros. Seguem-se a Guarda (58%) e Bragança (50%), demonstrando uma forte presença de imóveis com preços acessíveis nestas regiões.