O portal ‘Imovirtual’ refere que na ilha da Madeira, os utilizadores procuram por casas a custar, em média, cerca de 245 mil euros, sendo que estão a ser anunciadas, em média, por 385 mil euros. Já no Porto Santo, procuram, em média, por imóveis a 240 mil euros e a oferta ronda, em média, os 380 mil euros.

Estes valores surgem no novo estudo publicado hoje por aquele portal imobiliário, que analisou a diferença entre o preço médio anunciado de venda das casas e os valores médios que as pessoas procuraram, no mesmo. Assim, na Madeira, o valor está 57% acima do valor procurado, enquanto que no Porto Santo, está 58% acima.

A nível nacional, o valor anunciado das casas para venda está 22 por cento mais elevado do que o valor procurado.

Nos meses em análise, o preço médio anunciado de oferta é 188.250 euros, sendo que as pessoas procuram por casas no valor médio de 150 mil euros.

Faro (81%), Setúbal (75%) e Lisboa (66%) são os distritos com maior discrepância entre os preços anunciados no mercado e os valores procurados pelos utilizadores. Em Faro, estes procuram casas por 239.500€ e o valor anunciado é, em média, 439.900€,em Setúbal, procuram por 220.000 € e o valor anunciado de oferta está em 385.500€. Já em Lisboa acontece o mesmo, procuram por 220.000 € e o valor anunciado de oferta está em 365.000€. Bragança (1%) e Beja (6%) são os distritos em que a diferença entre os valores da oferta é mais reduzida. O valor anunciado de venda de casas em Bragança é, em média, 101.500€ e os utilizadores procuraram por valores muito semelhantes: 100.000€. Em Beja, a tendência é a mesma. As casas para venda estão a ser anunciadas, em média, por 127.000€ e os utilizadores procuram por 120.000€. Viseu (0%) é o único distrito, no qual os preços da procura e da oferta são exatamente os mesmos – 120.000€.